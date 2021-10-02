Kaymaklı’yı, eski dostlar vurdu

Mesarya, Küçük Kaymaklı kökenli teknik direktörü Nazım Aktunç’un doğru oyun stratejisi, kaleci Hasan Piro’nun kurtarışları, sahaya kaptan çıkan Hüseyin Adal’ınetkili oyunu ve Mustafa Yaşinses’in golleriyle Küçük Kaymaklı’yı Şehit Hüseyin Ruso Stadında mağlup etti

Stadyum: Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Ali Akçınar

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Tuğrul, Mehmet Kaygısız, Gökhan, Muhammed, Mikail, Çağlar (Dk74 Hasan Çakır),Muhammet Nazik (Dk.61 Sena), Sertan (Dk.45 Agit), Felix

Mesarya: Hasan Piro, Sinan, Yusuf, Hüseyin Kayalılar (Dk.77 Oğuzhan), Mustafa Ayker, Hüseyin Adal (Dk.45 Eren), Mustafa Yaşınses (Dk.69 Salahi), Hüseyin Çıdamlı, Orhan, Okan (Dk.77 Abdullah), Kadir (Dk.69 Joseph)

Goller: 21 ve 40.Dk Mustafa Yaşınses



AKSA Süper Lig'de üçüncü hafta maçında Mesaryadeplasmanda Küçük Kaymaklı'yı 2 - 0 mağlup etti.

2 ekibin çekişmeli mücadelesinde Mesarya'nın gollerini ilk devrede Mustafa Yaşinses (Gabira) attı. Mesarya ikinci devrede adeta Çanakkale geçilmezi oynayarak üst üste ikinci deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

15.Dk: K. kaymaklı atağında Bahadır topu sağdan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte müsait pozisyondaki Sertan bu topa vuramayınca Kaymaklı mutlak bir golden oldu.

21.Dk: Mesarya atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Yaşınses’in şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. K.Kaymaklı 0-1 Mesarya

40.Dk: K.Kaymaklı’da Mikail hatalı bir geri pas verdi. Savunmada Gökhan Özer’den önce topa sahip olan Mustafa Yaşınses topu alır almaz ceza sahasına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 0-2 Mesarya

74.Dakika: Mesarya atağında Joseph bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Raif gole izin vermedi. Dönen topa Salahi vurdu ancak etkisiz olan bu şutu Kaymaklı savunması uzaklaştırmayı başardı



