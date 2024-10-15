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Kaymaklı’nın kaptanı kötü sakatlandı

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Kaymaklı’nın kaptanı kötü sakatlandı
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Birinci Lig lideri Küçük Kaymaklı’nın deneyimli kaptanı Halil Turan, 1 – 0 kazandıkları Dipkarpaz deplasmanında dizinden sakatlanmıştı. Yapılan tetkiklerden sonra başarılı futbolcu Halil Turan’ın sağ diz iç yan bağlarında kopuk tespit edildi. Halil Turan’ın 2 ay sonra sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi hedefleniyor.
Öte yandan K.Kaymaklı Kulübü sosyal medya hesabından kaptanı Halil Turan’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Mesaj şöyle:
Geçmiş olsun kaptan!
Takımımızın kaptanı Halil Turan talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kaptan bir süre aramızda olamayacak ama daha güçlü döneceğinden hiç şüphemiz yok!
 
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