Kaymaklı’nın kaptanı kötü sakatlandı

Birinci Lig lideri Küçük Kaymaklı’nın deneyimli kaptanı Halil Turan, 1 – 0 kazandıkları Dipkarpaz deplasmanında dizinden sakatlanmıştı. Yapılan tetkiklerden sonra başarılı futbolcu Halil Turan’ın sağ diz iç yan bağlarında kopuk tespit edildi. Halil Turan’ın 2 ay sonra sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi hedefleniyor.

Öte yandan K.Kaymaklı Kulübü sosyal medya hesabından kaptanı Halil Turan’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Mesaj şöyle:

Geçmiş olsun kaptan!

Takımımızın kaptanı Halil Turan talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kaptan bir süre aramızda olamayacak ama daha güçlü döneceğinden hiç şüphemiz yok!

