Kaymaklı’nın gururu Efe

Küçük Kaymaklı kulübü Türkiye Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer olan Efe Erdem Karakaş ile gurur duyduğunu açıkladı.
Küçük Kaymaklı kulübünden Efe ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“ Yoluna Hatayspor'la devam edecek olan genç kalecimiz Efe Erdem Karakaş'a başarılar dileriz.Yüreğinin temizliğini de kaleni koruduğun gibi koru. Yolun, bahtın açık olsun evlat! Seninle gurur duyuyoruz Efe Erdem Karakaş.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.