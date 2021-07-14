Kaymaklı’nın gururu Efe

Küçük Kaymaklı kulübü Türkiye Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer olan Efe Erdem Karakaş ile gurur duyduğunu açıkladı.

Küçük Kaymaklı kulübünden Efe ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“ Yoluna Hatayspor'la devam edecek olan genç kalecimiz Efe Erdem Karakaş'a başarılar dileriz.Yüreğinin temizliğini de kaleni koruduğun gibi koru. Yolun, bahtın açık olsun evlat! Seninle gurur duyuyoruz Efe Erdem Karakaş.

