Kaymaklı,Karadağ’ı transit geçti

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Necmi Bulut
Lefke: Mehmet Özeralp, Kasım, Semih, Yılmaz Şipal, Hermann, Yılmaz Çetin (Dk.46 Kemal), Mustafa (Dk.Mehmet Toros), Armstrong, Yakup, Kaan, Rahmi
K.Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız (Dk.55 Sena),Mikail, Tuğrul (Dk.80 Mehmet Koyuncu), Muhammet, Çağlar (Dk.80 Hasan Çakır), Muhammed Uçar, Felix, Özgür (Dk.62 Agit), Bahadır, Gökhan
Goller: Dk.32 Özgür, Dk.88 Felix (K.Kaymaklı)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde Küçük Kaymaklı ligimizin en zor deplasmanlarından olan Lefke Karadağ deplasmanından 2-0’lık net bir galibiyetle döndü.
Maçın yıldızlarından olan Felix ve Özgü, Küçük Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golleri attılar. Küçük Kaymaklı bu karşılaşma sonrasında ligdeki ilk galibiyetini alırken; 4 puana yükseldi. Lefke ise ikinci hafta sonunda mağlubiyetle tanışırken, 3 puanda kaldı.
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