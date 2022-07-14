Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba

Başkentin yeşil siyahlı ekibi K.Kaymaklı bugün 2022-2023 sezonun saha çalışmalarının ilkini gerçekleştirdi.
K. Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda gerçekleşen ilk antrenman teknik direktör Serkan Önet ve yardımcıları nezaretinde yapıldı. İlk antrenmana başkan Akay Aşina ve bazı yöneticilerde katılarak takıma yeni sezonda başarılar dilediler.
Önet: AMAÇIMIZ GENÇ OYUNCULARIMIZLA GELECEK YILLARDA ZİRVEYE OYNAYACAK BİR TAKIM YARATMAK
K.Kaymaklı takımının yeni teknik direktörü Serkan Önet ilk çalışma öncesinde yaptığı açıklamada, takımın 3 haftalık salon çalışmaları sonrasında dün itibariyle saha çalışmalarına başladıklarını ve 9 haftalık bir çalışma programı ve 9 hazırlık maçıyla lige en iyi şekilde başlamayı planladıklarını ifade etti.
Geçtiğimiz sezon performansından memnun oldukları yabancı futbolcuları Felix’le devam edeceklerini ve geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda oynayan futbolcuların takıma dönmesiyle iyi bir kadro oluşturduklarını söyleyen Önet, amaçlarının genç oyuncuları gelecek yıllar için zirveye oynayabilecek bir seviyeye çıkarmak olduğunu vurguladı.
15-19 Ağustos tarihleri arasında bir kamp planladıklarını ancak yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı olacağına ilerleyen günlerde karar vereceklerini belirten genç teknik direktör, Kaymaklı yönetiminin ellinden geldiğince oyunculara en iyi imkanları sunmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.
AŞİNA: BU YIL DAHA DA ZOR GEÇECEK
K.Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina ise yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını ve sakatlıksız bir sezon geçirmesini temenni etti. Aşina bu sezonun ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçen yıllardan daha da zor geçeceğini ifade ederek, “Ancak ben ve yöneticilerimiz takımımızı en üst şartlarda tutumak için canla başla çalışmaktayız” dedi.
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