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Kaymaklı’dan spor basınına jest

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Kaymaklı’dan spor basınına jest
Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, yeni sezon öncesinde sahalarında görev yapacak spor basınına güzel bir jest yaptı.
Lefkoşa’nın yeşil beyazlı ekibi Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda müsabakaları takip edecek fotoğraf muhabirleri için çalışma gerçekleştirilirken, saha içine basın kulübesi yaptırdı. Akay Aşina başkanlığındaki K. Kaymaklı Kulübü’nün bu yaklaşımı spor basını tarafından takdir edildi.
Kaymaklı Kulübü sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:
Yeni sezona girerken basın çalışanlarımızıda unutmadık. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan basınımızın yağmurlu ve sıcak havalardan korunmaları için basın kulübesi sahamızda yerini almıştır.
 
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