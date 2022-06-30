Kaymaklı’dan orta sahaya takviye

AKSA Süper Ligin yeşil-siyahlı takımı Küçük Kaymaklı’da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları son günlerde hızlandı.

K.Kaymaklı takımı başarılı orta oyuncusu Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Ahmet Hatay’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Gönyeli forması giyen Hatay’ın transferi ile ilgili olarak Küçük Kaymaklı sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“Orta sahaya takviye batıdan geldi. Aramıza hoşgeldin Ahmet Hatay”.

Küçük Kaymaklı dün de Yenicami’den Serhan Önet’i oyuncu antrenör olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

