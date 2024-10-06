Kaymaklı’dan, Mormenekşe’ye beş kardeş

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 3’üncü hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Mormenekşe karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadeleyi yeşil siyahlılar 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı

Stat: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu

Hakemler: İbrahim Katmer, Burak Yiğit, Hasan Baldan, Kerem Eran

Küçük Kaymaklı: Salih, Halil, Gökhan, Toykan, Tuğrul, Arda, Mehmet, Mehmet, Alpay, Ferhat, İlyas

Mormenekşe: Haluk, Erdoğ, Ertan, Fetin, Aziz, Tugay, Ramazan, Gökay, İsmet, Erhan, Aygün

Goller: Dk. 11 Tuğrul Çiftçioğlu, Dk. 46’ ve 56 Toykan Hacet, Dk. 65 ve 75 İlyas Yılmaz (Küçük Kaymaklı)



AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 3’üncü hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Mormenekşe karşı karşıya geldi.

Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadeleyi yeşil siyahlılar 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Küçük Kaymaklı 10.dakikada Tuğrul’un golü ile ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.

46.dakikada Toykan farkı 2’ye çıkaran golü atarken, Toykan 56’da skoru 3-0’a getirdi.

65 ve 75.dakikalarda İlyas Yılmaz ile 2 gol daha bulan Küçük Kaymaklı maçı 5-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.



