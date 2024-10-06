Kaymaklı’dan, Mormenekşe’ye beş kardeş

Stat: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu
Hakemler: İbrahim Katmer, Burak Yiğit, Hasan Baldan, Kerem Eran
Küçük Kaymaklı: Salih, Halil, Gökhan, Toykan, Tuğrul, Arda, Mehmet, Mehmet, Alpay, Ferhat, İlyas
Mormenekşe: Haluk, Erdoğ, Ertan, Fetin, Aziz, Tugay, Ramazan, Gökay, İsmet, Erhan, Aygün
Goller: Dk. 11 Tuğrul Çiftçioğlu, Dk. 46’ ve 56 Toykan Hacet, Dk. 65 ve 75 İlyas Yılmaz (Küçük Kaymaklı)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 3’üncü hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Mormenekşe karşı karşıya geldi.
Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadeleyi yeşil siyahlılar 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Küçük Kaymaklı 10.dakikada Tuğrul’un golü ile ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.
46.dakikada Toykan farkı 2’ye çıkaran golü atarken, Toykan 56’da skoru 3-0’a getirdi.
65 ve 75.dakikalarda İlyas Yılmaz ile 2 gol daha bulan Küçük Kaymaklı maçı 5-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
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