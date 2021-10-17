Kaymaklı’dan Kartal avı

Yenicami ile K.Kaymaklı arasında oynanan derbiyi K.Kaymaklı kazanmayı başardı. K.Kaymaklı,ligde oynadığı üçüncü deplasman maçından da gol yemeden galibiyet çıkardı. K.Kaymaklı’da derbide öne çıkan isimler Felix ve Mikail oldu.

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Engin Akkagün

Yenicami: Ercan,Serhan, Yakup (Dk.69 Mete), Ali Bayır (Dk.81 Cemre), Fırat, Hascan,Emirhan, Mehmet Çavuş (Dk.58 Hasan Evren), Kaan, Yasin, Moses

K.Kaymaklı: Raif, Mikail, Mehmet Kaygısız (Dk.73 Yaşar), Gökhan,Sena,Felix,Özgür (Dk.Mehmet Koyuncu),Muhammet Nazik ,Çağlar (Dk.81 Arda) ,Muhammed,Tuğrul (Dk.73 Hasan Çakır)

Goller: Dk.35 Özgür, Dk. 89 Felix (K.Kaymaklı)



AKSA Süper Ligin 5.haftasında derbide karşı karşıya gelen Yenicami ile K.Kaymaklı arasındaki derbi mücadelesinden konuk ekip K.Kaymaklı galip ayrıldı.

K.Kaymaklı özellikle Felix ile etkili olduğu maçı Özgür ve Felix’in golleriyle kazanıp 10 puana yükseldi. Son 10 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Yenicami ise 3 puanda kaldı.

20.Dk: Kaymaklı savunmasının hatası sonrasında topu alan Moses kaleci Raif ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak Raif gole izin vermedi. Dönen topu yine Moses aldı ve soldan bindiren Hascan’ın önüne bıraktı. Hascan müsait pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu üstten dışarıya gönderdi

35.Dk: K.Kaymaklı kontra atağında sağdan hızla rakip yarı alana yönelen Felix topu boştaki Özgür’e çıkardı ve Özgür boş kaleye topu göndererek takımını öne geçirdi. Yenicami 0-1 K.Kaymaklı

79.Dk: Yenicami atağında Ali Bayır ceza sahası dışından etkili vurdu ancak köşeye giden topu kaleci Raif kornere çelmeyi başardı

82.Dk: Yenicami’de Hascan’a ceza sahası içerisinde pres yapan Muhammed topu kazandı ve pasını Arda’ya çıkardı. Arda’nın kale içersinde yaptığı vuruşunu Hascan çizgiden çıkarmayı başardı.

89.Dk : K.Kaymaklı kontra atağında Felix’in pasıyla soldan ceza sahasına giren Muhammet’in aşırtma vuruşunda Felix kale içerisinde topa dokunan son isim oldu ve topu filelere gönderdi. Yenicami 0-2 K.Kaymaklı

