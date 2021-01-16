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Kaymaklı’dan 70. yıla özel logo

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Kaymaklı’dan 70. yıla özel logo
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Futbolumuzun önemli kulüplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, 70. kurulu yılını kutluyor.
Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü yönetim kurulu ise Küçük Kaymaklı’nın 70. kuruluş yılına özel bir logo tasarladı. 70. kuruluş yılı logosunda Küçük Kaymaklı arması 70 sayısı ile birlikte kullanıldı.
 
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