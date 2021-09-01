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Kaymaklı’da imzalar tamam

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Küçük Kaymaklı, daha önce anlaştığı futbolcular Agit Altan, Muhammet Ali Uçar,Felix ve serbest transfer hakkını kulübünden yana kullanan Bahadır’a imzaları attırdı

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Kaymaklı’da imzalar tamam
Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonu öncesinde teknik direktör değişikliğine giden Derviş Kolcu ve ekibi ile sezona girecek olan Küçük Kaymaklı, daha önce prensipte anlaştığı futbolculara imzaları attırdı.
Hamitköy’den transfer edilen Agit Altan, Türk Ocağı’ndan transfer edilen Muhammet Ali Uçar ile yabancı futbolcusu Felix, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attıkları imzalar ile yeşil siyahlılara transfer oldular. Takımın önemli ismi Bahadır Göçben ise gelecek sezonki serbest transfer hakkını kulübünden yana kullanarak takımında kaldı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde başkan Akay Aşina, sporcu sorumlusu ve basın sözcüsü Mustafa Dağaşaner ile teknik direktör Derviş Kolcu, yardımcı antrenör Ahmet Zaifoğlu ve kaleci antrenörü Ahmet Gardiyanoğlu da yer aldılar.
 
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Etiketler; #K.Kaymaklı
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