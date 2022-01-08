Kaymaklıda durmak yok

AKSA Süper Lig takımlarından Küçük Kaymaklı teknik direktör Derviş Kolcu nezaretinde Salı gününden itibaren kendi antrenman sahalarında çalışmalarına başlarken, 17-19 Ocak tarihleri arasında ise Acapulco Otel’de kamp yapacak

Necati KÜLAHLILARAKSA Süper Lig takımlarından Küçük Kaymaklı kısa bir aradan sonra Salı günü ikinci devre çalışmalarına yeniden başladı.Küçük Kaymaklı teknik direktörü Derviş Kolcu gazetemize yaptığı açıklamada salı gününden itibaren başladıkları çalışmalarına devam ettiklerini belirterek bugün Mağusa Türk Gücü ile yapacakları maçı iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.Kolcu “Kalecilerimizin sıkıntılı olmasından kalecimin olmadığından maç yapamıyoruz.15 ocakta Binatlı ile oynayacağımız maça kadar en azından kalecilerimizden bir kaçı hazır olacaktır. Ardından 19 Ocak’ta Esentepe ile Acapulco kampında olacağımızdan dolayı orda bu maçı oynayacağız. Ve son hazırlık maçımızı Çetinkaya ile oynayacağız” dedi.Acapulco Hotel’de 17 - 19 Ocak tarihlerinde kamp yapacaklarını söyleyen teknik direktör Kolcu kamp süresince daha çok form ve taktiksel antrenmanlar yapacaklarını belirtti. Ligin başlangıç haftasında ise tempoyu düşürerek tam kadro olarak çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Kolcu, ikinci devreye sağlam başlamak istediklerini sözlerine ekledi.