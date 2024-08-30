Kaymaklı’da Bahadır’la yollar ayrılıyor

Küçük Kaymaklı’da geçtiğimiz sezon play-out maçları sırasında kadro dışı bırakılan, bir süre önce ise kadro dışı cezası kaldırılan Bahadır Göçmen ile yine anlaşma sağlanamadı. Oyuncu ile yolların ayrılması kararı veren yönetim, Bahadır için gelecek teklifleri dikkate alacak.
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