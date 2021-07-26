Kaymaklı yoğun tempoda

Necati KÜLAHLILAR

Süper Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlanan Küçük Kaymaklı, teknik direktör Niyazi Göksun yönetiminde yoğun tempoda çalışıyor.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında yapılan antrenmanlara futbolcuların ilgili ve hırsı teknik heyeti sevindiriyor. Kalecilerini de sıkı çalıştıran Küçük Kaymaklı’da kaleci antrenörü İlhan Arcın kalecilere adeta nefes aldırmıyor.

Bu arada Küçük Kaymaklı’nın denemeye aldığı Amerika U 20 Takımında oynamış olanAtletico Madrid kökenli Amerikalı futbolcu Yomra da ilk kez takımla antrenmana çıktı.



