Kaymaklı U11 Takımı yoğun mesaide

Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulunun antrenman izni vermesinden sonra antrenmanlara başlayan futbol akademilerinden olan Küçük Kaymaklı Futbol Akademisinde antrenmanlar sürüyor.

Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Küçük Kaymaklı U11 Takımı da antrenmanlarına büyük bir hırsla devam ediyor. Küçük Kaymaklı U11 Takımı antrenörleri Evrim Belge yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.