Kaymaklı U 20 takımı Saiter'e emanet

Küçük Kaymaklı Futbol Kulübü Altyapı kademelerinde uzun yıllar emek veren Birol Saiter yeni sezonda U 20 Takımıının başında olacak.
Uzun yıllar K.Kaymaklı başta olmak üzere birçok süper lig takımında futbol oynayan Birol, deneyimlerini Kaymaklı U-20 takımına aktaracak.
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