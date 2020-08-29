banner480
banner69
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
19 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
18 0
 
GG solak peşinde
GG solak peşinde
230 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
248 0
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
133 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
159 0
banner460

Kaymaklı U 20 takımı Saiter'e emanet

banner476

Kaymaklı U 20 takımı Saiter'e emanet
Küçük Kaymaklı Futbol Kulübü Altyapı kademelerinde uzun yıllar emek veren Birol Saiter yeni sezonda U 20 Takımıının başında olacak.
Uzun yıllar K.Kaymaklı başta olmak üzere birçok süper lig takımında futbol oynayan Birol, deneyimlerini Kaymaklı U-20 takımına aktaracak.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.