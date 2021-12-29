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Kaymaklı turu farkla geçti

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Kaymaklı turu farkla geçti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.
Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Birinci Lig ekibi Yalova’yı, Şht Hüseyin Ruso Stadında konuk etti. Hüseyin Özkan’ın yönettiği maçı Küçük Kaymaklı 5 – 0 kazandı. Küçük Kaymaklı gollerini ilk devrede Sertan, Mehmet Kaygısız, ikinci devrede ise Arda 2 ve Muhammed Nazik penaltıdan atarken maç 5 – 0 sona erdi.
 
 
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