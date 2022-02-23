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Kaymaklı tura yakın

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Nicosia Gurup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında Yonpaş Dumlupınar’ı 3-0 mağlup eden K.Kaymaklı rövanş için büyük avantaj sağladı

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Kaymaklı tura yakın
Yer: Şht. Hüseyin Russo Stadı.
Hakemler: Serhan Şimşek-İsmail Egeli- Fatih Bardakçıoğlu.
K. KAYMAKLI: Raif, Bahadıra, M. Kaygısız(Gökhan dk. 36), Sena, Agit, M.Uçar(Hasan dk. 71), Çağlar(Sertan dk. 83). Tuğrul, Yankı(M.Nazik dk. 71), Felix, Zekai(Arda dk. 83)
YONPAŞ DUMLUPINAR: Türkkan, Olcay, T. Kaan, Emre, Tahsin(Mert Özcömert dk. 85), Mehmet, Berke, Berk, (Oladimesi dk. 55), Eray, Burak(M. Güçlücan dk. 46), Weston
Goller: Dk. 28 M. Kaygısız. Dk. 54 ve 83 Zekai(K.Kaymaklı)
 
Nicosia Gurup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında K.Kaymaklı konuk ettiği Yonpaş Dumlupınar’ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı final kapısını araladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi K. Kaymaklı oldu.
Dk. 28 K. Kaymaklı’nın Dumlupınar ceza sahasının biraz gerisinde kazandığı serbest vuruşu kullanan Mehmet Kaygısız topu köşeden ağlara göndererek güzel bir frikik gölüne imza attı.
İlk devre K. Kaymaklı’nın 1 -0 üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devrede de oyun üstünlüğünü elinde tutan ev sahibi K. Kaymaklı 2. golünü de erken buldu.
Dk. 54 K. Kaymaklı atağında Dumlupınar ceza sahası içinde son olarak topla buluşan Zekai topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.
Dk.83 K. Kaymaklı takımının kazandığı köşe atışında topa son olarak dokunarak ağlara gönderen Zekai oldu ve böylece kendisinin 2.ci takımının 3. golünü atarak skoru belirledi. 3-0
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