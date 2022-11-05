Kaymaklı, Tepe’de son nefeste kazandı

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen K.Kaymaklı konuk olduğu sezonu geç açan Gönyeli karşısında maçın son anlarında bulduğu golle sahadan 2 - 1 galip ayrıldı

GönyeliStadıSerhanŞimşek, HakanGök, Mustafa TorunMustafa Dağman, Tufan, Buray, Mustafa Hacı, Kahraman (89.Dk Kaan), Halil, Osita, Dennis (83.Dk Anıl), Kadir, Mehmet Fatih, AhmetEser (64.Dk Rıdvan)(89.Dk Berkay)Raif, Mehmet Kaygısız, Sena, EmreNazik, Tuğrul, Arda (61.Dk Mehmet Göçben), HasanEvren (46.Dk Yağış), Mehmet Öztürk, Felix, HasanÇakır (61.Dk İbrahim Kaba), AhmetHatay (72.Dk Alp)90.Dk Sena (K.Kaymaklı)56.Dk Kahraman (Gönyeli)- 44.Dk Felix, 90.Dk Mehmet Göçben (K.Kaymaklı)AKSA Süper Ligin 7. Haftasında Gönyeli, Küçük Kaymaklı’yı Gönyeli Stadında konuketti.Maçın ilk devresinde her 2 takımın da mücadeleci futbolu pozisyon yaratmakta yeterli olmadı.Maçın henüz 20. saniyede Felix’e yapılan harekette Küçük Kaymaklı’nın kırmızı kart beklentisi karşılık bulmadı. Devrenin son anlarında klasik Felix golüyle devre 0 – 1 sona erdi. Bu gol öncesinde ise oyunun başlamasında hata olduğu itirazları oldu.Ikinci devreye hızlı giren Gönyeli, Kahraman ile eşitliği yakaladı. 1 – 1Maç 1 – 1 iken Küçük Kaymaklı kalecisi Raif net bir pozisyonu kurtardı. Maçın son anlarında Gönyeliler’in faul yok itirazların aneden olan pozisyon sonrasında Mehmet Göçben galibiyet golünü attı. Golden sonraKüçük Kaymaklı’dan Sena kırmızı kart görürken maç 1 – 2 tamamlandı.