banner875
banner815
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
12 0
Cihangir gözünü zirveye dikti
Cihangir gözünü zirveye dikti
50 0
 
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
13 0
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
16 0
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
18 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
25 0
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
13 0
banner878

Kaymaklı, Tepe’de son nefeste kazandı

banner476

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen K.Kaymaklı konuk olduğu sezonu geç açan Gönyeli karşısında maçın son anlarında bulduğu golle sahadan 2 - 1 galip ayrıldı

banner825
Kaymaklı, Tepe’de son nefeste kazandı
Stadyum: GönyeliStadı
Hakemler:SerhanŞimşek, HakanGök, Mustafa Torun
Gönyeli: Mustafa Dağman, Tufan, Buray, Mustafa Hacı, Kahraman (89.Dk Kaan), Halil, Osita, Dennis (83.Dk Anıl), Kadir, Mehmet Fatih, AhmetEser (64.Dk Rıdvan)(89.Dk Berkay)
K.Kaymaklı:Raif, Mehmet Kaygısız, Sena, EmreNazik, Tuğrul, Arda (61.Dk Mehmet Göçben), HasanEvren (46.Dk Yağış), Mehmet Öztürk, Felix, HasanÇakır (61.Dk İbrahim Kaba), AhmetHatay (72.Dk Alp)
Kırmızı kart: 90.Dk Sena (K.Kaymaklı)
Goller: 56.Dk Kahraman (Gönyeli)- 44.Dk Felix, 90.Dk Mehmet Göçben (K.Kaymaklı)


Gökhan KUZU
AKSA Süper Ligin 7. Haftasında Gönyeli, Küçük Kaymaklı’yı  Gönyeli Stadında konuketti.
Maçın ilk devresinde her 2 takımın da mücadeleci futbolu pozisyon yaratmakta yeterli olmadı.
Maçın henüz 20. saniyede Felix’e yapılan harekette Küçük Kaymaklı’nın kırmızı kart beklentisi karşılık bulmadı. Devrenin son anlarında klasik Felix golüyle devre 0 – 1 sona erdi. Bu gol öncesinde ise oyunun başlamasında hata olduğu itirazları oldu.
Ikinci devreye hızlı giren Gönyeli, Kahraman ile eşitliği yakaladı. 1 – 1
Maç 1 – 1 iken Küçük Kaymaklı kalecisi Raif net bir pozisyonu kurtardı. Maçın son anlarında Gönyeliler’in faul yok itirazların aneden olan pozisyon sonrasında Mehmet Göçben galibiyet golünü attı. Golden sonraKüçük Kaymaklı’dan Sena kırmızı kart görürken maç 1 – 2  tamamlandı.
 
Fotoğraflar: Gökhan KUZU
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.