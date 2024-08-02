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Kaymaklı tempoyu yükseltti

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Kaymaklı tempoyu yükseltti
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Bu sezon 1.Lig’de yer alacak Küçük Kaymaklı, çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör Derviş Kolcu önderliğinde güç ve dayanıklılık idmanlarını sürdüren yeşil-siyahlılar, yoğun bir tempo ile yeni sezona hazırlanıyor. Deneyimli isimlerle gençlerin kaynaştığı dinamik bir kadro ile lige girecek olan K.Kaymaklı'da, hedef yeniden Süper Lig’e yükselmek olarak belirlendi.
KADRİ ALAGÖZ U16’NIN TAYANÇLI U14'ÜN BAŞINDA
K.Kaymaklı yönetimi altyapı takımlarında bir takım değişikliklere gitti. Buna göre Salim Tayançlı, yeniden U14 takımının başına getirildi. Son dönemde çalıştırdığı altyapı kategorilerinde finaller gören Kadri Alagöz ise yeni sezonda U16 takımının başında yer alacak.
 
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