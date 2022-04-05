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Kaymaklı, tek golle kazandı

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Kaymaklı, tek golle kazandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda yarı final 1.maçında K.Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği arasındaki karşılamayı 1-0’lık skorla K.Kaymaklı kazandı.
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan maçta K.Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golü 54. Dakikaada penaltıdan Yankı Aktül attı.
 
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