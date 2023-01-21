Kaymaklı tek golle Esentepe’yi geçti

Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadeledsinde K.Kaymaklı konuk ettiği Esentepe’yi penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı

Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmasında Küçük Kaymaklı, Esentepe’yi Şehit Hüseyin Ruso Stadında konuk etti.Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk devresi 0 – 0 sona erdi.İkinci devrede de çekişme devam ederken, Küçük Kaymaklı 78. Dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammet Nazik’in penaltı golü ile Küçük Kaymaklı 1 – 0 öne geçti. Felix’in son anlarda şutu direkten dönerken, Küçük Kaymaklı, Esentepe’yi, 1 – 0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.