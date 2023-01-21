banner875
banner885
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
11 0
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
41 0
 
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
29 0
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi:
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi: "Önemli ve güven verici bir gelişme”
13 0
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
30 0
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
26 0
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
38 0
banner878

Kaymaklı tek golle Esentepe’yi geçti

banner476

Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadeledsinde K.Kaymaklı konuk ettiği Esentepe’yi penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı

banner825
Kaymaklı tek golle Esentepe’yi geçti
Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmasında Küçük Kaymaklı, Esentepe’yi Şehit Hüseyin Ruso Stadında konuk etti.
Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk devresi 0 – 0 sona erdi.İkinci devrede de çekişme devam ederken, Küçük Kaymaklı 78. Dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammet Nazik’in penaltı golü ile Küçük Kaymaklı 1 – 0 öne geçti. Felix’in son anlarda şutu direkten dönerken, Küçük Kaymaklı, Esentepe’yi, 1 – 0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.