Kaymaklı tek attı

Küçük Kaymaklı zaman zaman gergin anların da yaşandığı maçta Gençlik Gücü’nü tek golle mağlup ederken, maçın oyuncusu Küçük Kaymaklı’dan Asrın Çeribaşı seçildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile işbirliği çerçevesinde organize ettiği Lefkoşa Kupası’nda açılış maçı ile heyecan başladı.

6 Lefkoşa kulübünün A2 takımlarının yer aldığı turnuvanın açılışı Ortaköy Stadı’nda yapıldı. Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı maçı öncesinde başlangıç vuruşunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptı.

Turnuvanın ilk maçında karşı karşıya gelen Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı gençleri kıyasıya bir mücadele sergiledi. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı maçı Bartuğ Çakır’ın golü ile 1-0 kazanan Küçük Kaymaklı, yarı finalde Hamitköy’ün rakibi oldu.

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Küçük Kaymaklı’dan Asrın Çeribaşı’na motivasyon ödülünü LTB Başkanı Mehmet Harmancı takdim etti.

