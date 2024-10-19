Kaymaklı, son anda yıkıldı

Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Burak Mandıralı, Rüya Sakallı, Cenk Özfuttu
Küçük Kaymaklı: Salih, Mehmet Kaygısız, Gökhan, Alpay, Derviş (46.Dk Deran), Tuğrul, Ferhat (75.Dk Hasan Çakır), Yağış (55.Dk Alp), Toykan (90.Dk Adnan), İlyas, Mehmet Öztürk
Düzkaya: Yunus, Bayram, Mehmet, Uğur, Kutluhan (90.Dk Oğuzhan), Ali (90.Dk Doğukan) Berkay, Erhan (62.Dk Orhan), Serkan (76.Dk Önder), Cihan (76.Dk Batuhan), Eren
Goller: 64.Dk (P) ve 84.Dk İlyas (Küçük Kaymaklı)- 49.Dk Serkan Zeyin, 90+4.Dk Berkay Günay (Düzkaya)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun beşinci haftası başladı.
AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nunbeşinci haftasında lider Küçük Kaymaklı, Düzkaya’yı konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadındaki Küçük Kaymaklı – Düzkaya maçını Burak Mandralı yönetti.
Temposuz geçen, özellikle Düzkaya oyuncularının sakatlıkları nedeniyle sık sık duran maçın ilk yarısı golsüz 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye Küçük Kaymaklı daha atak başlamasına rağmen Düzkaya 49.dakikada Serkan Zeyinceza sahası dışından muhteşem golüyle 1 – 0 öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Küçük Kaymaklı, 64.dakikada Mehmet’in topa elle müdahalesinden kazanılan penaltıdan İlyas Yılmaz skoru eşitledi.
Son bölümde yüklenen Küçük Kaymaklı, 84’te Hasan’ın sağdan ortasında yine İlyas’ın kafa golüyle 2 – 1 öne geçti.
Maçı bırakmayan Düzkaya, 90+4’te kazandığı serbest vuruşta Berkay’ın frikik golü ile skoru eşitledi. 2 – 2
Bu skorla K.Kaymaklı puanını 11 yaparken, Düzkaya ise 6 puana yükseldi.
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