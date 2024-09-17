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Kaymaklı sezonu resmen açtı

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K.Kaymaklı Kulübü resmi sezon açılışını dün alt yapı ve A takım sporcularının, Kaymaklı Şehitleri Anıtı’na yürüyüş ve çelenk koyma etkinliği sonrasında saha çalışmalarıyla gerçekleştirdi

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Kaymaklı sezonu resmen açtı
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Aksa 1. Lig ekiplerinden K.Kaymaklı Kulübü resmi sezon açılışını dün gerçekleştirdi. K.Kaymaklı alt yapı ve A takım sporcularının, Kaymaklı Şehitleri Anıtı’na yürüyüş ve çelenk koyma etkinliği sonrasında saha çalışmalarıyla devam etti. Kulüp başkanı Münür Özler de yaptığı kısa konuşmada yeniden Süper Lig'e döneceklerine inancının tam olduğunu belirtti.
Açılışla ilgili K.Kaymaklı Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:
“AKSA 1. Lig’de mücadelede edeceğimiz bu sezon için resmi açılışımız bugün gerçekleştirdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nden, Kaymaklı Şehitleri Anıtı’na yürüyüş ve çelenk koyma etkinliği ile başlayan açılışa Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü futbolcuları ve akademisi de katkı koydu. Bugün saat 16.30’da kulüp binasından başlayan yürüyüşe tüm Küçük Kaymaklı tarafları ve futbolcuları da katıldı.
Takım kaptanlarımız Halil Turan ve Mehmet Kaygısız şehitler anıtına çelenk bırakırken, kulüp başkanımız Münür Özler de yaptığı kısa konuşmada yeni sezonun Küçük Kaymaklı'ya hayırlı olmasını diledi ve yeniden Süper Lig'e döneceğimize inancının tam olduğunu ifade etti.
 
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