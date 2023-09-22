Kaymaklı sezona derbi galibiyetiyle başlamak istiyor

Küçük Kaymaklı olarak geçmiş sezonlara göre daha iyi hazırlandıklarını ifade eden başkan Aşina, takımda tam bir kolej havası olduğunu belirtti. K.Kaymaklı teknik direktörü Hakel ise, sezona Lefkoşa derbisini kazanarak başlamak istediklerini vurguladı

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Ligi 2023—24 sezonunun ilk haftasında bugün oynanacak olan Lefkoşa derbisi olarak nitelendirilen K.Kaymaklı – China B Gençlik Gücü maçı öncesinde K.Kaymaklı Başkanı Akay Aşina ve teknik direktör Kadir Hakel’den yeni sezon için görüşlerini aldık.AŞİNA: TAKIMDA TAM BİR KOLEJ HAVASI VARK.Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, sakatlıksız, kalitesi yüksek ve seyir zevki olan bir sezon olmasını temenni etti.Küçük Kaymaklı olarak geçmiş sezonlara göre daha iyi hazırlandıklarını ifade eden Aşina, daha iyi transferler de yaptıklarına inandığını belirtti.Takımda tam bir kolej havası olduğunu söyleyen Akay Aşina, yaptıkları son antrenmanla bugün oynayacakları C. B. Gençlik Gücü maçına hazır olduklarını söyledi.Aşina “Bu sene seyir bakımından da, seyircinin de ilgi göstereceği iyi bir sezon olmasını bekliyoruz. Çünkü takımlar geçmiş sezonlara göre, iyi transferler yaptılar ve iyi hazırlandılar. Ben tüm camiamızı ilk hafta maçımıza bekliyorum. Seyircimizin de desteğiyle daha iyi yerlere geleceğimizi biliyorum” dedi.HAKEL: “TÜM HAZIRLIKLARIMIZI GALİBİYET ÜZERİNE YAPTIK”K.Kaymaklı teknik direktörü Kadir Hakel ise yeni sezon hedefleri ile ilgili sorumuzu yanıtladı.Hakel, K.Kaymaklı olarak 10 haftalık bir hazırlık sürecini tamamlayarak ilk hafta maçına hazır olduklarını ifade etti. İlk haftaya Lefkoşa derbisi olan Gençlik Gücü maçıyla başlayacaklarını ve bu maçtan alacakları bir galibiyetle sezona iyi başlama hedefinde olduklarını söyleyen Hakel “Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık, inşallah galibiyetle başlayıp öyle devam edeceğiz” dediKaymaklı teknik direktörü, yabancı futbolcu transferinde son günlerde takıma katılan Doğan Türk Birliği’nden kiraladıkları Billy’nin kaliteli bir futbolcu olduğunu ancak takıma uyum süreci olacağını belirterek onun da uyum sağlamasıyla çok daha iyi bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.