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Kaymaklı satış listesini açıkladı

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Kaymaklı satış listesini açıkladı
K-Pet Süper Lig'in Başkent ekiplerinden Küçük  Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu,yeni sezonda takımdan ayrılacakların isimlerini açıkladı.
Küçük Kaymaklı’nın satış listesi şöyle:
Süleyman Langer, Yusuf Palaz, Yağış Gencay, BerkemNurdal, Erdoğan Murat, Yusuf Özbahar, Taner Bingöllü
 
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