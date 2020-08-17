Kaymaklı satış listesini açıkladı

K-Pet Süper Lig'in Başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu,yeni sezonda takımdan ayrılacakların isimlerini açıkladı.
Küçük Kaymaklı’nın satış listesi şöyle:
Süleyman Langer, Yusuf Palaz, Yağış Gencay, BerkemNurdal, Erdoğan Murat, Yusuf Özbahar, Taner Bingöllü
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