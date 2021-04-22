banner583
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
6 0
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
34 0
 
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
9 0
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
43 0
Çilek keyfi
Çilek keyfi
44 0
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
31 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
38 0
banner529
banner570

Kaymaklı sahaya indi

banner476

Kaymaklı sahaya indi
banner630
Necati KÜLAHLILAR
K-PET Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulunun antrenmanları başlatma kararından sonra takım bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Küçük Kaymaklı takımı teknik direktör Niyazi Göksun yönetiminde yapılan ilk antrenman, futbolcular için de büyük moral oldu. Şehit Hüseyin Ruso Stadında yapılan ilk antrenman düz koşu ve kondüsyon ağırlıklı olarak yapıldı. İlk antrenmanı başkan Akay Aşina da izledi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.