Kaymaklı sahaya indi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulunun antrenmanları başlatma kararından sonra takım bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Küçük Kaymaklı takımı teknik direktör Niyazi Göksun yönetiminde yapılan ilk antrenman, futbolcular için de büyük moral oldu. Şehit Hüseyin Ruso Stadında yapılan ilk antrenman düz koşu ve kondüsyon ağırlıklı olarak yapıldı. İlk antrenmanı başkan Akay Aşina da izledi.

