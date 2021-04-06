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Kaymaklı rotasını çizdi

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Kaymaklı rotasını çizdi
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Necati KÜLAHLILAR
Başkent ekibi Küçük Kaymaklı da yönetim kurulu, kulüp başkanı Akay Aşina başkanlığında toplanarak, yeni sezon öncesinde yol haritası belirledi.
Yöneticiler Mehmet Manavoğlu, Mustafa Dağaşaner, Serkan Yamanbey ve Volkan Bilal Emirkanı’nın da yer aldığı toplantıda alınan karar göre kulüp yönetimi, Pazartesi akşamı teknik heyetle bir toplantı gerçekleştirecek.
Kulüp başkanı Akay Aşina yeni sezon programını teknik ekiple enine boyuna konuşacaklarını ve 12 Nisan’da antrenmanlara başlamayı hedeflediklerini şöyledi.
 
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