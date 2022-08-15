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Kaymaklı Pia Bella Otel’de kamp yapıyor

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Kaymaklı Pia Bella Otel’de kamp yapıyor
Necati Külahlılar
Başkentin Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı bu sabah Pia Bella’da kampa gitti. 2022-20233 Futbol Sezonu hazırlık dönemi çalışmalarına devam eden Küçük Kaymaklı 15-19 Ağustos tarihleri arasında Pia Bella Hotel’de 5 günlük bir kamp dönemi dönemi geçirecek.
Cuma gün kampı tamamlayacak olan Küçük Kaymaklı Çarşamba (17 Ağustos 2022) günü Cihangir’de Cihangir ile bir de hazırlık maçı oynayacak.
 
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