Kaymaklı Pia Bella Otel’de kamp yapıyor

Necati Külahlılar
Başkentin Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı bu sabah Pia Bella’da kampa gitti. 2022-20233 Futbol Sezonu hazırlık dönemi çalışmalarına devam eden Küçük Kaymaklı 15-19 Ağustos tarihleri arasında Pia Bella Hotel’de 5 günlük bir kamp dönemi dönemi geçirecek.
Cuma gün kampı tamamlayacak olan Küçük Kaymaklı Çarşamba (17 Ağustos 2022) günü Cihangir’de Cihangir ile bir de hazırlık maçı oynayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.