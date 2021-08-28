Kaymaklı, Özgür’le kazandı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları, sezonun başlamasına kısa süre kalayoğun tempoda sürerken, hazırlık ve anı maçları da yoğun şekilde oynanıyor.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında, AKSA Süper Lig ekipleri Küçük Kaymaklı ile Gönyeli, Emre Öztaşlı’nın yönettiği maçta karşı karşıya geldiler. Çekişmeli geçen maçı Küçük Kaymaklı 1 – 0 kazandı.Küçük Kaymaklı’nın golü penaltıdan Özgür Ongun’dan geldi.

