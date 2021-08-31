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Kaymaklı, Özgürle güzel

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Kaymaklı, Özgürle güzel
Necati KÜLAHLILAR
AKSA Liglerinde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun hazırlıklarına aralıksız devam edentakımlar hazırlık maçlarıyla da maç eksikliklerini gideriyorlar0.
AKSA Süper LigekibiKüçük Kaymaklı, AKSA Birinci Lig ekibi hazırlık maçında Düzkaya'yı konuk etti. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan ve Serkan Şimşek’in yönettiği karşılaşmada Küçük Kaymaklırakibini 2 – 1 mağlup etti. Maçta geriye düşen yeşil – siyahlılar geriden gelerek mücadeleyi 2 – 1 kazandı.
Küçük Kaymaklı'nın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Özgür Ongun 2 kaydederken, Düzkaya'nın tek golü Türkiyeli forvet Cemal Deliktaş'tan geldi.
 
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