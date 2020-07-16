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Kaymaklı ohh dedi

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Ligde 6 maç sonra kazanan Küçük Kaymaklı, play ot oynama tehlikesinden büyük oranda uzaklaştı. Lefke ise istikrarsız sonuçlar almaya devam ederken, üst üste ikinci kez yenildi

Kaymaklı ohh dedi
16 Temmuz 2020 Perşembe 10:34

Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Abdullah Genç

Küçük Kaymaklı: Efe, Hüseyin, Osıta, Rifat, Mehmet Öztürk, Mehmet Koyuncu, Muhammet Nazik, Dıabone, Okafor, Barkın Özaşık, Bahadır Göçben

Lefke: Salih Beyoğlu, Aykut Esmeraslan, Candy, Semih Ünaldı, Esosa, Kasım Tağman, Armstrong, Mustafa(Yılmaz Şipal), Mehmet Volkan, Yakup Esmeraslan, Okorıe

Goller: Dk.35 Muhammet, Dk.57 Bahadır (K Kaymaklı), Dk.81 Yılmaz Şipal (Lefke)

K-Pet Süper Lig’in 28. haftasına play out oynama tehlikesi ile giren Küçük Kaymaklı, 7. sırada yer alan rahat Lefke’yi konuk etti.

Karşılaşmayı Muhammed ve Bahadır’ın golleriyle 2-1 kazanan Küçük Kaymaklı, puanını 37’ye çıkararak play-out bölgesinden uzaklaşırken, rahatlamış oldu. Küçük Kaymaklı Mehmet Öztürk’ün kırmızı kart görmesiyle yaklaşık yarım saat 10 kişi oynadı. Tek golü Yılmaz’dan gelen Lefke ise 38 puanda kaldı.

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