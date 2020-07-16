Kaymaklı ohh dedi

Ligde 6 maç sonra kazanan Küçük Kaymaklı, play ot oynama tehlikesinden büyük oranda uzaklaştı. Lefke ise istikrarsız sonuçlar almaya devam ederken, üst üste ikinci kez yenildi
Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Abdullah Genç
Küçük Kaymaklı: Efe, Hüseyin, Osıta, Rifat, Mehmet Öztürk, Mehmet Koyuncu, Muhammet Nazik, Dıabone, Okafor, Barkın Özaşık, Bahadır Göçben
Lefke: Salih Beyoğlu, Aykut Esmeraslan, Candy, Semih Ünaldı, Esosa, Kasım Tağman, Armstrong, Mustafa(Yılmaz Şipal), Mehmet Volkan, Yakup Esmeraslan, Okorıe
Goller: Dk.35 Muhammet, Dk.57 Bahadır (K Kaymaklı), Dk.81 Yılmaz Şipal (Lefke)
K-Pet Süper Lig’in 28. haftasına play out oynama tehlikesi ile giren Küçük Kaymaklı, 7. sırada yer alan rahat Lefke’yi konuk etti.
Karşılaşmayı Muhammed ve Bahadır’ın golleriyle 2-1 kazanan Küçük Kaymaklı, puanını 37’ye çıkararak play-out bölgesinden uzaklaşırken, rahatlamış oldu. Küçük Kaymaklı Mehmet Öztürk’ün kırmızı kart görmesiyle yaklaşık yarım saat 10 kişi oynadı. Tek golü Yılmaz’dan gelen Lefke ise 38 puanda kaldı.