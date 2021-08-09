Kaymaklı'nın kampı başladı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Küçük Kaymaklı kampa girdi. Acapulco Otel'de kampa giren Küçük Kaymaklı 9 - 14 Ağustos tarihleri arasında kamp yapacak.

Sami Çavuş ve Mustafa Dağaşaner'in kafile başkanlığını yaptığı Küçük Kaymaklı kafilesi otele yerleşti.

Küçük Kaymaklı kamp sonrasında ise Cumartesi günü Çetinkaya ile Şht Hüseyin Ruso Stadında hazırlık maçı yapacak.