Kaymaklı moral bulmak istiyor

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig’in 17.haftasında bugün Lefkoşa’da oynanacak Küçük Kaymaklı ileLefke arasındaki karşılaşma öncesinde Küçük Kaymaklı teknik direktörü Derviş Kolcu maçla ilgili kısa bir açıklama yaptı.
Kolcu, Lefke ile oynayacaklarımaçın çok zorlu geçeceğini ifade ederekLefke’nin iyi bir takım olduğunu söyledi. Kolcu, Çarşamba günü oynayacakları kupa ikinci tur maçına moralli ve iyi girmek için Lefke karşısında kendi sahalarında oynayacakları maçı kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.
K.Kaymaklı’da sakat kaleci Raif ve dört sarı kart cezalısı Gökhan Özerbu maçta oynayamayacaklar.
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