Kaymaklı, Maraş'ı yedi bitirdi

K. Kaymaklı ligin 2. haftasında konuk olduğu Maraş karşısında sahadan 7 - 0 galip ayrılarak puanını 4 yaptı

Stadyum: MaraşNecipHalilKartalStadı

Hakemler: Abdullah Genç, Yusuf Bakar, Baran Marangoz

Maraş:Ramazan, Süleyman, Mehmet Çetin, Arda Serbülent, Serkan, Ali, Aras, Oğuz, İlhan, Ahmet, Çağın

K.Kaymaklı:Salih, Halil, Gökhan, Toykan, Tuğrul, Arda Kortay, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Alpay, Ferhat, İlyas

Goller: 13 ve 61.Dk İlyas, 20 ve 45.Dk Toykan, 21.Dk HalilTuran, 82.Dk Yağış, 89.Dk Celal (K.Kaymaklı)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun ikinci hafta maçları bugün sürdü.

AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu ikinci hafta maçında Maraş – Küçük Kaymaklı’yı Necip Halil Kartal Stadında konuk etti. Abdullah Genç’iny önettiği maç tamamen Küçük Kaymaklı üstünlüğünde geçti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Küçük Kaymaklı 13.dakikada golcü İlyas Yılmaz arka direkte kafaylagolü attı. 0 – 1 20. dakikada gelişen Küçük Kaymaklı Toykan’ın attığı golle skoru 2 – 0yaparken, 21.dakikada Halil Turan sahneye çıkarken skor0 – 3 oldu. Maçın 45.dakikasında Toykanilk yarının skorunu belirledi.0 – 4

Maçın ikinci yarısında da üstün oynayan Küçük Kaymaklı 61. dakikada İlyas Yılmaz ile 0 – 5’i, 82.dakikada Yağış ile 0 – 6’yı, 89.dakikada genç Celal Şehsuvaroğlu’nun attığı golle 0 – 7’yibularak, sahadan 3 puanın sahibi oldu.

