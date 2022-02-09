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Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor

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Süper Lig’de bu sezon orta sıralarda mücadele eden K.Kaymaklı takımı Nicosia Kıbrıs Kupası’nda konuk ettiği Türk Ocağı takımını 2-0 mağlup ederek kupada yoluna devam etti

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Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor
Stad: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso
Hakemler: Fehim Dayı, Yusuf Atlar, Abdullah Genç
Küçük Kaymaklı: Raif Pehlivan, Mehmet Kaygısız, Sena, Mikail(78-Agit), Tuğrul(73-Mehmet Koyuncu), Muhammed Nazik(63-Çağlar), Felix, Muhammed Uçar, Bahadır, Yankı(63-Hasan Çakır), Zekai(73-Arda)
Türk Ocağı Limasol: Hüseyin Tutuş, Mehmet Uçar(77-Can Polat İnceler), Olgun(67-Mahmut), İlker İnceler, İsmet, İbrahim, Şükrü(77-Turgut), Doğukan, Ali Avcısoyu, Yunus Emre(56-Eren), İlker Tek
GOLLER: Felix-25, Tuğrul-60(Küçük Kaymaklı)
 
NicosiaGroup Kıbrıs Kupası 2. Turunda Lefkoşa’daki maçta Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı Limasol karşı karşıya geldiler. İlk devrede Felix 25. dakikada Küçük Kaymaklı’yı 1-0 öne geçirdi. Devre bu skorla tamamlanırken, ikinci devrede 60. dakikada bu kez Tuğrul farkı ikiye çıkardı. Maçı bu skorla kazanan Küçük Kaymaklı, çeyrek finale çıkan taraf oldu.
 
 
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