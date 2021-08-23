Kaymaklı, Kolcu’ya emanet

Küçük Kaymaklı, teknik direktör Derviş Kolcu ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.
Niyazi Göksun’un görevinden ayrılmasından sonra harekete geçen Küçük Kaymaklı yönetimi, bugün Derviş Kolcu ile anlaştı. Derviş Kolcu, Küçük Kaymaklı’nın bugün yapacağı antrenmana katılarak futbolcularla tanışacak. Derviş Kolcu, Küçük Kaymaklı ile ilk antrenmanına ise yarın çıkacak.
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