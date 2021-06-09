Kaymaklı kiralıkları açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Niyazi Göksun yönetiminde sürüyor.
Kadro şekillenmesinin de yavaş yavaş ortaya çıktığı Küçük Kaymaklı’da, Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda kiralık futbolcuları açıkladı.
Küçük Kaymaklı’da kiralık futbolcuların listesi şöyle:
“Yusuf Özbahar, Mehmet Göçben, Erce Çakmak, Ersal Hafız, Arda Göksu, Yağış Gençay, Yiğit Taşkın, İbrahim Kaba, Ahmet Aydoğdu, kaleci Süleyman Langer, Dalyan Ener, Erdoğan Murat, Barkın İncirlili, Mete Kuşabbi, İlksen Yeşilada"
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