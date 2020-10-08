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Kaymaklı kiralık listesini açıkladı

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Kaymaklı kiralık listesini açıkladı
Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularla yapılan toplantı sonrasında yeni sezonda kadroda düşünülmeyecek futbolcuları açıkladı.
Akay Aşina'nın açıkladığı kiralık futbolcular listesinde şu futbolcular yer alıyor: "Mete Kuşappi, Ahmet Aydoğdu, Erce Çakmak, Ersal Hafız, Mehmet Göçben, Dalyan Ener, Mehmet Güvener, İbrahim Kaba, Yusuf Özbahar, Barkın İncirli, Yiğit Taşkın, Yağış Gençay, Arda Göksu, Erdoğan Murat""
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