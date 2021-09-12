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Kaymaklı kamp yaptı

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Kaymaklı kamp yaptı
AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlanan Küçük Kaymaklı, lige sayılı günler kala, kamp yaptı.
Kamp kafile başkanlığını Mustafa Dağaşaner’in yaptığı Küçük Kaymaklı’da teknik direktör Derviş Kolcu yönetimindeki takım, lig öncesindeki son taktiksel denemelerini yaptı.
Kamp çalışmaları çerçevesinde Görneç ile oynadığı hazırlık maçını 3 – 0 kazanan Küçük Kaymaklı, Acapulco Resort Oteldeki kampını dün tamamladı.
Niyazi Göksun’un teknik direktör olduğu dönemde yine Acapulco Resort Otelde kamp yapan Küçük Kaymaklı’nın kampı, korona virüs vakaları nedeniyle yarıda kalmıştı.
 
 
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