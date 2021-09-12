Kaymaklı kamp yaptı

AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlanan Küçük Kaymaklı, lige sayılı günler kala, kamp yaptı.
Kamp kafile başkanlığını Mustafa Dağaşaner’in yaptığı Küçük Kaymaklı’da teknik direktör Derviş Kolcu yönetimindeki takım, lig öncesindeki son taktiksel denemelerini yaptı.
Kamp çalışmaları çerçevesinde Görneç ile oynadığı hazırlık maçını 3 – 0 kazanan Küçük Kaymaklı, Acapulco Resort Oteldeki kampını dün tamamladı.
Niyazi Göksun’un teknik direktör olduğu dönemde yine Acapulco Resort Otelde kamp yapan Küçük Kaymaklı’nın kampı, korona virüs vakaları nedeniyle yarıda kalmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.