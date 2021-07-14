Kaymaklı kalesi güvenli ellerde

Necati KÜLAHLILAR

Başkent’in Süper Ligdeki temsilcilerinden Küçük Kaymaklı yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da şekillendirmeye başladı.

Raif gibi deneyimli bir kaleciye sahip Küçük Kaymaklı, kalecisi Efe’nin Hatayspor’a transfer olması, diğer kalecisi Salih’in ise askerlik durumunun olmasından dolayı üçüncü bir kaleciyi daha kadrosuna kattı.

Son 3 sezonu BTM Birinci Lig ekiplerinden Ortaköy’de geçiren genç kaleci Mehmet Güvener de yeniden takımın kadrosuna katıldı. Küçük Kaymaklı’nın alt yapısından yetişen Mehmet Güvener, Türk Ocağı ile oynanan hazırlık maçında da oynama şansı elde etti.

