banner583
banner676
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
6 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
317 0
 
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
12 0
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
181 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
2.5B 0
53 0
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
19 0
banner661
banner682

Kaymaklı kalesi güvenli ellerde

banner476

banner666
Kaymaklı kalesi güvenli ellerde
Necati KÜLAHLILAR
Başkent’in Süper Ligdeki temsilcilerinden Küçük Kaymaklı yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da şekillendirmeye başladı.
Raif gibi deneyimli bir kaleciye sahip Küçük Kaymaklı, kalecisi Efe’nin Hatayspor’a transfer olması, diğer kalecisi Salih’in ise askerlik durumunun olmasından dolayı üçüncü bir kaleciyi daha kadrosuna kattı.
Son 3 sezonu BTM Birinci Lig ekiplerinden Ortaköy’de geçiren genç kaleci Mehmet Güvener de yeniden takımın kadrosuna katıldı. Küçük Kaymaklı’nın alt yapısından yetişen Mehmet Güvener, Türk Ocağı ile oynanan hazırlık maçında da oynama şansı elde etti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.