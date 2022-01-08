Kaymaklı kalecisiz kaldı

Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper lig takımlarından Küçük Kaymaklı kaleci sıkıntısı yaşıyor.
Sakat olan Raif ve ameliyat olan İsa ile vatani görevini yapan Salih, Küçük Kaymakĺı’nın ikinci devre hazırlık çalışmalarının ilk periyodunda yer alamayacak.
Küçüķ Kaymaklı teknik direktörü Derviş Kolcu yaptığı açıkĺama “Kaleci yönünden bu dönem şansızlık yaşıyoruz. Kısa bir süre sonra Raif’in iyileşmesi ile takıma dönmesini bekliyoruz” dedi.
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