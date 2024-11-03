Kaymaklı İlyas’la coştu

K.Kaymaklı konuk ettiği Binatlı’yı İlyas Yılmaz’ın hat-trick yaptığ maçta 5 - 2 mağlup ederek, geçtiğimiz haftaki ağır T.Ocağı mağlubiyetini unutturdu

: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadıİbrahim Katmer, Ahmet Genç, Yalçın Kabacıklı: Hakkı, Tuğrul, Gökhan, Hasan Çakır, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Alpay, Deran, Ferhat, İlyas, YağışHasan Kaya, Hasan Ağaç, Hüseyin Tomak, Muhammet, Erdem, ahmetAtikoğlu, Ramazan, Yusuf, Nazım, Mehmet Zaim, Mehmet Göçben4.Dk Ferhat, 24,45 ve 83.Dk İlyas, 31.Dk Gökhan Özer (K.Kaymaklı)- 12 ve 28.Dk Mehmet Göçben (Binatlı)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun yedinci hafta maçında Küçük Kaymaklı,Binatlı YSK’yı konuk etti.Şehit Hüseyin RusoStadında oynanan Küçük Kaymaklı – Binatlı maçını İbrahim Katmer yönetti. Maçın ilk devresinde 2 takımın karşılıklı atakları 6 gol getirdi.Maça hızlı başlayan Ferhat Aras ile 4’te 1 – 0 öne geçerken, 12’de Mehmet Göçben’in kafa vuruşu skoru eşitledi. 1 – 1 İlyas Yılmaz 24’te Küçük Kaymaklı’yı 2 – 1 öne geçirirken, 28’de kornerden gelen topa Mehmet Göçben’in kafa vuruşu skoru yine eşitledi. 2 – 22 – 2’den sonra Küçük Kaymaklı baskısını artırdı. Savunmadan ileriye çıkan Gökhan Özer ve İlyas Yılmaz’ın golleriyle ilk devre 4 – 2 sona erdi.İkinci devrede 2 takım da tempoyu düşürürken, uzun süre gol olmadı. 83’te defansın arkasına atılan topa hareketlenen İlyas Yılmaz’ın golüyle skor belirlendi. 5 – 2