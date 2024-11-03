Kaymaklı İlyas’la coştu

Hakemler: İbrahim Katmer, Ahmet Genç, Yalçın Kabacıklı
Küçük Kaymaklı: Hakkı, Tuğrul, Gökhan, Hasan Çakır, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Alpay, Deran, Ferhat, İlyas, Yağış
Binatlı: Hasan Kaya, Hasan Ağaç, Hüseyin Tomak, Muhammet, Erdem, ahmetAtikoğlu, Ramazan, Yusuf, Nazım, Mehmet Zaim, Mehmet Göçben
Goller: 4.Dk Ferhat, 24,45 ve 83.Dk İlyas, 31.Dk Gökhan Özer (K.Kaymaklı)- 12 ve 28.Dk Mehmet Göçben (Binatlı)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun yedinci hafta maçında Küçük Kaymaklı,Binatlı YSK’yı konuk etti.
Şehit Hüseyin RusoStadında oynanan Küçük Kaymaklı – Binatlı maçını İbrahim Katmer yönetti. Maçın ilk devresinde 2 takımın karşılıklı atakları 6 gol getirdi.
Maça hızlı başlayan Ferhat Aras ile 4’te 1 – 0 öne geçerken, 12’de Mehmet Göçben’in kafa vuruşu skoru eşitledi. 1 – 1 İlyas Yılmaz 24’te Küçük Kaymaklı’yı 2 – 1 öne geçirirken, 28’de kornerden gelen topa Mehmet Göçben’in kafa vuruşu skoru yine eşitledi. 2 – 2
2 – 2’den sonra Küçük Kaymaklı baskısını artırdı. Savunmadan ileriye çıkan Gökhan Özer ve İlyas Yılmaz’ın golleriyle ilk devre 4 – 2 sona erdi.
İkinci devrede 2 takım da tempoyu düşürürken, uzun süre gol olmadı. 83’te defansın arkasına atılan topa hareketlenen İlyas Yılmaz’ın golüyle skor belirlendi. 5 – 2
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Küçük Kaymaklı TSK
|7
|4
|2
|1
|22
|9
|13
|14
|2.
|Türk Ocağı Limasol SK
|7
|4
|2
|1
|12
|4
|8
|14
|3.
|Yeniboğaziçi DSK
|7
|3
|4
|0
|12
|5
|7
|13
|4.
|Serveroğlu Geçitkale GSK
|7
|4
|1
|2
|16
|10
|6
|13
|5.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|7
|4
|1
|2
|11
|7
|4
|13
|6.
|Mormenekşe GBSK
|7
|4
|1
|2
|13
|12
|1
|13
|7.
|Lapta TBSK
|7
|3
|1
|3
|10
|8
|2
|10
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|7
|2
|3
|2
|12
|10
|2
|9
|9.
|Atoll Kozanköy SK
|7
|2
|3
|2
|6
|8
|-2
|9
|10.
|Binatlı YSK
|7
|3
|0
|4
|13
|17
|-4
|9
|11.
|Northernland Dipkarpaz SK
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|-2
|8
|12.
|Maraş GSK
|7
|2
|2
|3
|10
|20
|-10
|8
|13.
|Düzkaya KOSK
|7
|1
|4
|2
|9
|9
|0
|7
|14.
|Yalova SK
|7
|0
|5
|2
|6
|8
|-2
|5
|15.
|Vadili TÇBSK
|7
|1
|2
|4
|6
|16
|-10
|5
|16.
|Çanakkale TSK
|7
|0
|1
|6
|6
|19
|-13
|1