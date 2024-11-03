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Kaymaklı İlyas’la coştu

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K.Kaymaklı konuk ettiği Binatlı’yı İlyas Yılmaz’ın hat-trick yaptığ maçta 5 - 2 mağlup ederek, geçtiğimiz haftaki ağır T.Ocağı mağlubiyetini unutturdu

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Kaymaklı İlyas’la coştu
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Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: İbrahim Katmer, Ahmet Genç, Yalçın Kabacıklı
Küçük Kaymaklı: Hakkı, Tuğrul, Gökhan, Hasan Çakır, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Alpay, Deran, Ferhat, İlyas, Yağış
Binatlı: Hasan Kaya, Hasan Ağaç, Hüseyin Tomak, Muhammet, Erdem, ahmetAtikoğlu, Ramazan, Yusuf, Nazım, Mehmet Zaim, Mehmet Göçben
Goller: 4.Dk Ferhat, 24,45 ve 83.Dk İlyas, 31.Dk Gökhan Özer (K.Kaymaklı)- 12 ve 28.Dk Mehmet Göçben (Binatlı)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun yedinci hafta maçında Küçük Kaymaklı,Binatlı YSK’yı konuk etti.
Şehit Hüseyin RusoStadında oynanan Küçük Kaymaklı – Binatlı maçını İbrahim Katmer yönetti. Maçın ilk devresinde 2 takımın karşılıklı atakları 6 gol getirdi.
Maça hızlı başlayan Ferhat Aras ile 4’te 1 – 0 öne geçerken, 12’de Mehmet Göçben’in kafa vuruşu skoru eşitledi. 1 – 1 İlyas Yılmaz 24’te Küçük Kaymaklı’yı 2 – 1 öne geçirirken, 28’de kornerden gelen topa Mehmet Göçben’in kafa vuruşu skoru yine eşitledi. 2 – 2
2 – 2’den sonra Küçük Kaymaklı baskısını artırdı. Savunmadan ileriye çıkan Gökhan Özer ve İlyas Yılmaz’ın golleriyle ilk devre 4 – 2 sona erdi.
İkinci devrede 2 takım da tempoyu düşürürken, uzun süre gol olmadı. 83’te defansın arkasına atılan topa hareketlenen İlyas Yılmaz’ın golüyle skor belirlendi. 5 – 2
 
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Küçük Kaymaklı TSK 7 4 2 1 22 9 13 14
2. Türk Ocağı Limasol SK 7 4 2 1 12 4 8 14
3. Yeniboğaziçi DSK 7 3 4 0 12 5 7 13
4. Serveroğlu Geçitkale GSK 7 4 1 2 16 10 6 13
5. M. Hacıali Yılmazköy SK 7 4 1 2 11 7 4 13
6. Mormenekşe GBSK 7 4 1 2 13 12 1 13
7. Lapta TBSK 7 3 1 3 10 8 2 10
8. Hamitköy ŞHSK 7 2 3 2 12 10 2 9
9. Atoll Kozanköy SK 7 2 3 2 6 8 -2 9
10. Binatlı YSK 7 3 0 4 13 17 -4 9
11. Northernland Dipkarpaz SK 7 2 2 3 9 11 -2 8
12. Maraş GSK 7 2 2 3 10 20 -10 8
13. Düzkaya KOSK 7 1 4 2 9 9 0 7
14. Yalova SK 7 0 5 2 6 8 -2 5
15. Vadili TÇBSK 7 1 2 4 6 16 -10 5
16. Çanakkale TSK 7 0 1 6 6 19 -13 1
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