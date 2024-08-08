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Kaymaklı ile Lapta yenişemedi

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Kaymaklı ile Lapta yenişemedi
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Birinci Lig ekipleri 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürlerken, hazırlık maçlarıyla da eksikliklerini görmeye çalışıyorlar.
Birinci Lig’de şampiyonluğu hedefleyen Küçük Kaymaklı ile Lapta hazırlık maçında karşılaştılar.
Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan karşılaşma 1 – 1 berabere tamamlandı. Küçük Kaymaklı’nın golü Alp Gazi Emirkanı’dan geldi.
 
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