Kaymaklı ikinci devrede kazandı

Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi’ni ikinci devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup etti. Osman Mehmet Ergün Stadında Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı.
Küçük Kaymaklı ikinci devrede Muhammed Nazik ve Mehmet Özsoy’un golleri ile sahadan 2 – 0 galibiyetle ayrıldı.Küçük Kaymaklı maçta 1 de penaltı vurulundan yararlanamadı.
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