banner583
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
21 0
24 0
 
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
335 0
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
28 0
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
136 0
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
38 0
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
221 0
banner661

Kaymaklı ikinci devrede kazandı

banner476

Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi’ni ikinci devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup etti

banner666
Kaymaklı ikinci devrede kazandı
Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi’ni ikinci devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup etti. Osman Mehmet Ergün Stadında Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı.
Küçük Kaymaklı ikinci devrede Muhammed Nazik ve Mehmet Özsoy’un golleri ile sahadan 2 – 0 galibiyetle ayrıldı.Küçük Kaymaklı maçta 1 de penaltı vurulundan yararlanamadı.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.