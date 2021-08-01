Kaymaklı ikinci devrede kazandı

Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi’ni ikinci devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup etti

Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.

Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi’ni ikinci devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup etti. Osman Mehmet Ergün Stadında Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı.

Küçük Kaymaklı ikinci devrede Muhammed Nazik ve Mehmet Özsoy’un golleri ile sahadan 2 – 0 galibiyetle ayrıldı.Küçük Kaymaklı maçta 1 de penaltı vurulundan yararlanamadı.



