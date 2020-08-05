Kaymaklı hedef büyütecek

Necati KÜLAHLILAR
Küçük Kaymaklı yeni sezonda hedef büyütecek. 2019 – 2020 sezonunda alt yapısından yetiştirdiği genç futbolcularla başarılı bir sezonu geride bırakan Küçük Kaymaklı, yeni sezona daha iddialı girmeyi hedefliyor.
Kulüp ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Niyazi Göksun ile yeni sezonda da yola devam edecek olan Küçük Kaymaklı’da başkan Akay Aşina, Niyazi Göksun’un istekleri doğrultusunda takviye de yapacak.
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