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Kaymaklı Günsay’ı andı

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Kaymaklı Günsay’ı andı
Küçük Kaymaklı kulübün merhum taraftarı Mehmet Günsay anısına, minikler anı turnuvası düzenledi.
Mehmet Günsay Anı Turnuvasına, 4 takım katıldı. Şehit Hüseyin Ruso Stadında gerçekleştirilecek olan turnuvaya, Küçük Kaymaklı, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi ve Göçmenköy Futbol Akademisi takımları katıldı.
 
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