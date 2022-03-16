Kaymaklı güle oynaya yarı finalist

İlk maçta Dumlupınar’ı 3-0 yenen Küçük Kaymaklı, çeyrek final rövanşını da 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Yusuf Atlar

Y. DUMLUPINAR: Türkkan Delideniz, Olcay Aykut, Mehmet Gürbıyık (Dk.72 Mert), Berke Zorba, Mehmet Altın (Dk.62 Tuğra), Tahsin Kaya (Dk.53 Burak Karabacak), OladimejiAdewole, Emre Soytürk, JonathanWeston, Eray Vudalı (Dk.72 Doğukan), Turgut Kaan Çoban

K. KAYMAKLI: Raif Denktaş Pehlivan, Mikail Sivri, Hasan Çakır (Dk.69 Agit), Tuğrul Çiftçioğlu, Mehmet Kaygısız, Çağlar Toklu (Dk.69 Mehmet Koyuncu), Muhammed Uçar (Dk.78 Alp), Obada Felix, Bahadır Göçben (Dk.60 Arda Kortay), Gökhan Özer, Yankı Aktül (Dk.60 Muhammet Nazik)

GOLLER: Dk.14 Felix Obada, Dk.41 Hasan Çakır (K.Kaymaklı)



NicosiaGroup Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Yonpaş Dumlupınar ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan mücadeleyi Küçük Kaymaklı 2-0 kazandı.

Maçın ilk devresinde Felix ve Hasan Çakır’ın kaydettiği gollerle 2-0’I yakalayan yeşil siyahlı ekip, skoru maç sonuna kadar korumayı başardı ve yarı finalde Doğan Türk Birliği’nin rakibi oldu. Bu arada takım bu sezon kupada oynadığı toplam dört maçta kalesinde gol görmeyerek başarılı bir istatistiğe de imza attı.

Yonpaş Dumlupınar ise çeyrek finalde, iki maçta kalesinde 5 gol görürken, rakip kaleye gol atmayı başaramadı ve iki maçta da yenilerek veda etti.



