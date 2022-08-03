Kaymaklı, golcüsünü buldu

AKSA Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, gol sorununu çözmek adına önemli bir transfere imza attı.

Lefkoşa’nın yeşil siyahlı ekibi bu kapsamda Yenicami’den Hasan Celil Evren’i transfer ettiğini duyurdu.

Kiralık olarak kadroya dahil edilen Hasan Celil Evren’in satın alma opsiyonunun da Kaymaklı’da olduğu belirtildi.

Hasan Celil Evrem 2021-2022 sezonun ilk yarısında Yenicami’de forma giymiş, daha sonra Türkiye’ye transferi nedeniyle Yenicami lisansını askıya almıştı. Evren, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında ikisi kupada olmak üzere Yenicami adına 7 gol kaydetmişti.



